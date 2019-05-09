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В Одессе начались мероприятия ко Дню победы над нацизмом

В Одессе начались мероприятия ко Дню победы над нацизмом

Киев  •  УНН

 • 13556 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе начались мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, проход к мемориалу Аллее Славы будет проходить через фильтрационно-пропускные пункты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

С самого утра территорию Аллеи славы, Площади 10 апреля и мемориала героической обороны Одессы "411 береговая батарея" проверили на наличие опасных предметов. После этого правоохранители Одесской области взяли их под охрану.

В течение дня они будут патрулировать все локации массовых мероприятий и прилегающую к ним территорию.

Проход к мемориалу Аллее Славы будет осуществляться исключительно через фильтрационно-пропускные пункты.

Также в районе парка им. Тараса Шевченко будет временно ограничено движение автотранспорта.

"Это обусловлено тем, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей, которые присоединятся к годовщине победы над нацизмом. Кроме этого, еще раз подчеркиваем запрет украинским законодательством символики национал-социалистического и тоталитарного режимов", - сообщили правоохранители.

Указано, что всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города и области задействованы более 3000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины, непосредственно в Одессе - 1200.

Напомним, полиция заступила на охрану правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая.

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