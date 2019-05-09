В Одессе начались мероприятия ко Дню победы над нацизмом

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе начались мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, проход к мемориалу Аллее Славы будет проходить через фильтрационно-пропускные пункты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.