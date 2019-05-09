Дніпро вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, у Дніпрі тривають урочистості, присвячені 74-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, уже відбулося покладання квітів до монументу "Вічної слави" представниками місцевої влади, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Дніпропетровській області.
Вшанувати пам’ять усіх, хто поклав життя під час Другої світової війни, долучилися всі охочі містяни.
Для запобігання надзвичайних ситуацій перед цим були обстежені місця проведення найбільш багатолюдних масових заходів.
Групи поліцейських у складі вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками оглянули територію біля пам’ятника Слави, пам’ятника генералу Пушкіну, на Фестивальному причалі та в районі цирку.
Також переведений у посилений режим роботи ситуаційний центр ГУНП в Дніпропетровській області. Для реагування на зміни в оперативній обстановці створені додаткові слідчо-оперативні, вибухотехнічні групи та групи документування.
Нагадаємо, два автобуси дорогою до Дніпра на 9 травня закидали камінням.
Як повідомляв УНН, Одеса почала відзначення Дня перемоги над нацизмом.
Також кілька сотень людей зібрались для участі в акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто!" у Києві.