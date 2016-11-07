Дни украинского кино стартовали в Будапеште

Среди кинолент, которые в течение недели будут показывать венгерской публике - украинские фильмы, созданные за последний год: "Гнездо горлицы" (реж.Тарас Ткаченко) "Теперь я буду любить тебя" (реж. Роман Ширман) "Моя бабушка Каплан" (реж. Елена Демьяненко) "Украинская шерифы" (реж. Роман Бондарчук), документальная лента, которая выдвигалась от Украины на награду "Оскар" Американской академии киноискусства, а также отреставрированный кино-шедевр Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной".

Все картины в Венгрии будут представлять их режиссеры.