Дні українського кіно стартували у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У неділю в Будапешті у центральному кінотеатрі “Uránia National Film Theatre” відбулась церемонія відкриття Днів українського кіно. Про це повідомляє прес-служба Держкіно, передає УНН.
Серед кінострічок, які протягом тижня будуть показувати угорській публіці — українські фільми, створені за останній рік: “Гніздо горлиці” (реж.Тарас Ткаченко); “Тепер я буду любити тебе” (реж. Роман Ширман); “Моя бабуся Фані Каплан” (реж. Олена Дем’яненко); “Українські шерифи” (реж. Роман Бондарчук), документальна стрічка, яка висувалася від України на нагороду “Оскар” Американської академії кіномистецтва, а також відреставрований кіно-шедевр Юрія Іллєнко “Білий птах з чорною ознакою”.
Усі картини в Угорщині будуть представляти їхні режисери.