Днепропетровщина: оккупанты направили на Никопольский район артиллерию и дроны-камикадзе, есть повреждения и раненые

Армия рф атаковала Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе, повреждены многоэтажка и 2 частных дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"В течение дня вражеским атакам подверглась Никопольщина. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно - на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.

Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно. Повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена", - говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило авто и линии электропередач.

По уточненной информации, из-за ночного обстрела Червоногригорьевской громады побиты 12 солнечных панелей и частный дом.

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