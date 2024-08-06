Ночью подразделение Воздушного командования "Восток" успешно сбило вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат над Днепропетровской областью, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Российская армия продолжила атаки на Покровскую громаду Никопольского района, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Обстрелы продолжались с вечера и до полуночи.

На утро враг совершил атаку на Никополь, используя беспилотники, что привело к возникновению двух пожаров. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Украинские силы продолжают защищать мирных жителей, активно противодействуя вражеским атакам.

Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією: пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач