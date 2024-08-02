Киев • УНН
В течение дня оккупанты обстреляли несколько громад Никопольского района Днепропетровщины. Повреждены админздание и линия электропередач, жертв среди населения нет.
В течение дня враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
По словам Лысака, враг атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.
«Повреждены админздание и линия электропередач. Люди уцелели», - говорится в сообщении.
На Дніпропетровщині знищили ще один ворожий дрон-розвідник31 июля 2024, 13:48 • 51260 просмотров