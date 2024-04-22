Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

На Никопольщину российские захватчики направили 13 дронов-камикадзе и дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Из-за этих атак есть многочисленные разрушения, однако обошлось без пострадавших. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В течение дня враг направил на Никопольщину 13 дронов-камикадзе. И дважды обстреливал район из тяжелой артиллерии. Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. ... Люди уцелели. - написал Лысак.

Детали

Обстрелами оккупантов повреждены пятиэтажка и 6 частных домов. Также вражеское железо изуродовало здание коммунального предприятия и колледж.

Кроме того, побиты 10 машин, среди которых машины ГСЧС и полиции. А еще изрешечены экскаватор и скутер.

От вражеских снарядов также разрушена хозяйственная постройка, гараж и газопроводы.

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Утром Лысак сообщил, что в небе в Днепровском районе на Днепропетровщине был сбит российский беспилотный летательный аппарат, предположительно, "Орлан-10".