Для сбыта в Крым банда подготовила наркотиков на почти 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На Запорожье правоохранители изъяли наркотики на сумму почти 70 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.
Правоохранители указали, что разоблачена преступная группировка, члены которой занимались изготовлением наркотиков и сбывали их на территорию оккупированного Крыма.
В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), были проведены санкционированные обыски.
Во время мероприятий правоохранители на окраине одного из сел в Мелитопольском районе обнаружили нарколабораторию. В шести теплицах площадью более 5 гектаров фигуранты выращивали элитные сорта конопли. Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год. "Установлено, что готовый к употреблению "товар" переправляли в оккупированный Крым", - указали в полиции.
"Правоохранители разоблачили 4 членов группировки. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они занимались непосредственным выращиванием наркорастений", - отметили правоохранители.
Во время обысков, как указано, изъято более 6000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны.
"По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен", - сообщили в полиции.
На данный момент, как указано, подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).
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