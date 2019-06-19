Для збуту в Крим банда підготувала наркотиків на майже 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці вилучили наркотики на суму майже 70 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Запорізькій області.
Правоохоронці вказали, що викрито злочинне угруповання, члени якого займалися виготовленням наркотиків та збували їх на територію окупованого Криму.
У межах кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), було проведено санкціоновані обшуки.
Під час заходів правоохоронці на околиці одного із сіл у Мелітопольському районі виявили нарколабораторію. У шести теплицях, площею понад 5 гектарів фігуранти вирощували елітні сорти коноплі. Теплиці були оснащені системою крапельного поливу, освітлення та опалення, тож урожай збирали до трьох разів на рік. "Встановлено, що готовий до вжитку "товар" переправляли до окупованого Криму", - вказали у поліції.
"Правоохоронці викрили 4 членів угруповання. Це чоловіки 1990, 1950 років народження та двоє 1989 року народження. Троє з них є мешканцями АР Крим, а один – місцевий. Вони займалися безпосереднім вирощуванням наркорослин", - зазначили правоохоронці.
Під час обшуків, як зазначається, вилучено понад 6000 кущів канабісу, майже 5 кг переробленого наркотичного засобу, гроші, вогнепальну зброю, а також обладнання для вирощування і переробки марихуани.
"За цінами наркозбувачів, загальна вартість вилученого – майже 70 мільйонів гривень", - повідомили у поліції.
Наразі, як вказано, підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).
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