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СБУ блокувала контрабанду кокаїну із країн Бенілюксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України в межах протидії незаконному обігу наркотиків блокували у Києві функціонування міжнародного каналу контрабанди кокаїну із однієї з європейських країн. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ. 

СБУ блокувала контрабанду кокаїну із країн Бенілюксу

Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованої групи, до якої входили двоє громадян України, налагодили нелегальне ввезення великих партій наркотиків із однієї з країн Бенілюксу. Контрабандні поставки наркотиків зловмисники здійснювали автобусними рейсами міжнародного сполучення, маскуючи "товар" під пральний порошок. Кокаїн ділки збували гуртовими партіями на території столичного регіону.

Правоохоронці затримали двох організаторів протиправного механізму на території одного з готельних комплексів Київської області, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час чергової спроби збуту майже кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотиків за цінами "чорному ринку" становить двісті тисяч доларів США.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України фігурантам справи повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими столичного Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНН, двоє іноземців у Києві перевозили 25 кг героїну

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