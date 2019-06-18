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СБУ блокировала контрабанду кокаина из стран Бенилюкса

Киев • УНН

 • 9294 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в пределах противодействия незаконному обороту наркотиков блокировали в Киеве функционирования международного канала контрабанды кокаина из одной из европейских стран. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

СБУ блокировала контрабанду кокаина из стран Бенилюкса

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группы, в которую входили двое граждан Украины, наладили нелегальный ввоз крупных партий наркотиков из одной из стран Бенилюкса. Контрабандные поставки наркотиков злоумышленники осуществляли автобусными рейсами международного сообщения, маскируя "товар" под стиральный порошок. Кокаин дельцы сбывали оптовыми партиями на территории столичного региона.

Правоохранители задержали двух организаторов противоправного механизма на территории одного из гостиничных комплексов Киевской области, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время очередной попытки сбыта почти килограмма кокаина. Ориентировочная стоимость такой партии наркотиков по ценам "черном рынке" составляет двести тысяч долларов США.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями столичного Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНН, двое иностранцев в Киеве перевозили 25 кг героина .

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