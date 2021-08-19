Для обеспечения потребностей населения на востоке Украины необходимо 49 млн долларов - ООН

Детали

Так, отмечается, что сегодня на востоке страны имеющихся средств все еще недостаточно для обеспечения потребностей людей, поскольку боевые действия и пандемия COVID-19 продолжаются. Учитывая это, гуманитарное сообщество в Украине определило для международных доноров, что для обеспечения приоритетных неотложных гуманитарных мероприятий до конца 2021 года необходимо привлечь 49 млн долларов.

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“Если мы не сможем привлечь 49 млн долл. США. В течение следующих пяти месяцев, более чем 600 000 людей не получат критически необходимые услуги, и не менее 50 медицинских учреждений на востоке Украины не получат необходимое оборудование для преодоления следующей волны коронавирусной болезни COVID- 19. Да еще 107 000 человек в общинах вблизи „линии разграничения“ не смогут обогреть свои дома зимой”, — заявил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, представляя Приоритеты гуманитарного финансирования Игнасио Леон Гарсиа, цитата которого приведена в заявлении.

Детали

Отмечается также, что по оценкам гуманитарных организаций на конец прошлого года, в 2021 году на востоке Украины помощи нуждаются 3,4 миллиона человек.

Гуманитарные организации планируют предоставить гуманитарную поддержку и социально-правовую защиту 1,9 миллиона самых незащищенных из них с обеих сторон “линии разграничения”.

Несмотря на имеющиеся ограничения финансирования и гуманитарного доступа, сообщается, что за первое полугодие 2021 года ООН и ее гуманитарные партнеры уже оказали помощь более 800 000 человек.

“Работа, которую гуманитарное сообщество ведет на востоке Украины, возможно только при наличии двух ключевых составляющих: гуманитарного доступа и достаточного финансирования. К сожалению, пока что в этом году мы получили только 27% (около 45,5 млн долл. США) из необходимых 168 млн долл. США для гуманитарной помощи 1,9 миллиона граждан Украины с обеих сторон “линии разграничения”, — отметила Координатор системы ООН, Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани, цитата которой также приведена в заявлении.

Добавим

В прошлом году гуманитарные организации уже обращались с просьбой предоставить 168 млн долл. США для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.