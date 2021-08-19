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Для обеспечения потребностей населения на востоке Украины необходимо 49 млн долларов - ООН

Для обеспечения потребностей населения на востоке Украины необходимо 49 млн долларов - ООН

Киев  •  УНН

 • 12454 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Гуманитарное сообщество определило, что для обеспечения приоритетных неотложных гуманитарных мероприятий на востоке Украины до конца года необходимо привлечь 49 млн долларов. Об этом говорится в обращении, обнародованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, передает УНН.

Детали

Так, отмечается, что сегодня на востоке страны имеющихся средств все еще недостаточно для обеспечения потребностей людей, поскольку боевые действия и пандемия COVID-19 продолжаются. Учитывая это, гуманитарное сообщество в Украине определило для международных доноров, что для обеспечения приоритетных неотложных гуманитарных мероприятий до конца 2021 года необходимо привлечь 49 млн долларов.

Цитата

“Если мы не сможем привлечь 49 млн долл. США. В течение следующих пяти месяцев, более чем 600 000 людей не получат критически необходимые услуги, и не менее 50 медицинских учреждений на востоке Украины не получат необходимое оборудование для преодоления следующей волны коронавирусной болезни COVID- 19. Да еще 107 000 человек в общинах вблизи „линии разграничения“ не смогут обогреть свои дома зимой”, — заявил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, представляя Приоритеты гуманитарного финансирования Игнасио Леон Гарсиа, цитата которого приведена в заявлении.

Детали

Отмечается также, что по оценкам гуманитарных организаций на конец прошлого года, в 2021 году на востоке Украины помощи нуждаются 3,4 миллиона человек.

Гуманитарные организации планируют предоставить гуманитарную поддержку и социально-правовую защиту 1,9 миллиона самых незащищенных из них с обеих сторон “линии разграничения”.

Несмотря на имеющиеся ограничения финансирования и гуманитарного доступа, сообщается, что за первое полугодие 2021 года ООН и ее гуманитарные партнеры уже оказали помощь более 800 000 человек.

“Работа, которую гуманитарное сообщество ведет на востоке Украины, возможно только при наличии двух ключевых составляющих: гуманитарного доступа и достаточного финансирования. К сожалению, пока что в этом году мы получили только 27% (около 45,5 млн долл. США) из необходимых 168 млн долл. США для гуманитарной помощи 1,9 миллиона граждан Украины с обеих сторон “линии разграничения”, — отметила Координатор системы ООН, Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани, цитата которой также приведена в заявлении.

Добавим

В прошлом году гуманитарные организации уже обращались с просьбой предоставить 168 млн долл. США для помощи 1,9 миллиона пострадавших людей в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.

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