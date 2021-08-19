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Для забезпечення потреб населення на сході України необхідно 49 млн доларів – ООН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Гуманітарна спільнота визначила, що для забезпечення пріоритетних та невідкладних гуманітарних заходів на сході України до кінця року необхідно залучити 49 млн доларів. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому Управлінням ООН з координації гуманітарних справ, передає УНН.

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Так, зазначається, що на сьогодні на сході країни наявних коштів все ще недостатньо для забезпечення потреб людей, оскільки бойові дії та пандемія COVID-19 тривають. З огляду на це, гуманітарна спільнота в Україні визначила для міжнародних донорів, що для забезпечення пріоритетних та невідкладних гуманітарних заходів до кінця 2021 р. необхідно залучити 49 млн доларів.

Цитата

“Якщо ми не зможемо залучити 49 млн дол. США. упродовж наступних п’яти місяців, більш ніж 600 000 людей не одержать критично необхідні послуги, та щонайменше 50 медичних закладів на сході України не отримають потрібне устаткування для подолання наступної хвилі коронавірусної хвороби COVID-19. Та ще 107 000 людей у громадах поблизу „лінії розмежування“ не зможуть обігріти свої домівки узимку”, — заявив очільник Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, представляючи Пріоритети гуманітарного фінансування Ігнасіо Леон Гарсіа, цитату якого наведено в заяві.

Деталі

Зазначається також, що за оцінками гуманітарних організацій на кінець минулого року, у 2021 році на сході України допомоги потребують 3,4 мільйона людей.

Гуманітарні організації планують надати гуманітарну підтримку та соціально-правовий захист 1,9 мільйона найбільш незахищених із них по обидва боки “лінії розмежування”.

Попри наявні обмеження фінансування та гуманітарного доступу, повідомляється, що за перше півріччя 2021 року ООН та її гуманітарні партнери вже надали допомогу понад 800 000 людей.

“Робота, яку гуманітарна спільнота веде на сході Україні, можлива лише за наявності двох ключових складових: гуманітарного доступу та достатнього фінансування. На жаль, поки що цього року ми отримали лише 27 % (близько 45,5 млн дол. США) із необхідних 168 млн дол. США для гуманітарної допомоги 1,9 мільйона громадян України по обидва боки “лінії розмежування”, — зазначила Координаторка системи ООН, Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, цитата якої також наведена в заяві.

Додамо

Минулоріч гуманітарні організації вже звертались із проханням надати 168 млн дол. США для допомоги 1,9 мільйона постраждалих людей внаслідок збройного конфлікту на Сході України.

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