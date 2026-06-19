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Для военных, разрабатывающих технологии для фронта, создают систему вознаграждения

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Правительство утвердило новый порядок лицензирования оборонных технологий Сил обороны. Военные-авторы будут получать не менее 25% средств от платных лицензий.

Для военных, разрабатывающих технологии для фронта, создают систему вознаграждения

Правительство поддержало новый порядок лицензирования оборонных технологий, разрабатываемых в Силах обороны. Не менее 25% средств от стоимости лицензий будут получать военнослужащие - авторы разработок. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Военные разработки, принадлежащие государству, могут передаваться в серийное производство на платной основе через прозрачную систему лицензирования. Не менее 25% средств от платных лицензий будут выплачиваться непосредственно военнослужащим-разработчикам соответствующих технологий. Остальная сумма будет направлена на нужды военного R&D и развитие оборонных инноваций. В отдельных случаях технологии могут лицензироваться бесплатно

- говорится в сообщении.

Постановление расширяет и дополняет механизм лицензирования интеллектуальной собственности в сфере обороны, введенный в октябре 2025 года в рамках экспериментального проекта по передаче в производство технологий Минобороны.

Новый порядок выдачи лицензий:

  • открывает рынок для оборонных технологий, принадлежащих не только Минобороны, но и другим составляющим Сил обороны;
    • предоставляет новые стимулы для оборонных предприятий: государственные технологии могут передаваться на условиях платных исключительных лицензий, что позволяет предприятиям инвестировать как в производство, так и в долгосрочное развитие технологии, полученной от государства;
      • устанавливает конкурентные условия для производителей: предусмотрен конкурсный отбор лицензиатов для исключительных лицензий и закреплены равные условия получения неисключительных лицензий;
        • касается не только технологий для производства, но и использования контента (аудио, видео, изображений) и других объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих Силам обороны.

          Таким образом образуется единая экосистема распоряжения интеллектуальной собственностью в сфере обороны, что позволяет государству в партнерстве с бизнесом реагировать на вызовы войны во всех ее доменах

          - подчеркнули в МОУ.

          Отмечается, что полученные от лицензирования средства будут иметь четкое целевое назначение.

          Помимо вознаграждения военнослужащим-авторам, полученные средства будут направлены на финансирование деятельности подразделения, где создана соответствующая технология, что является важным фактором развития R&D компетенций в войске

          - говорится в сообщении.

          Часть средств будет направлена на соответствующие мероприятия по развитию оборонных технологий в Украине и их юридической защиты.

          Ожидается, что реализация этой инициативы обеспечит полноценную коммерциализацию государственных оборонных разработок, ускорит циклы R&D как в войске, так и в частном секторе.

          Это также должно позволить отечественным оборонным предприятиям масштабировать эффективные технологические решения и создавать технологическое преимущество в сотрудничестве с государством.

          Более 100 украинских компаний получили доступ к боевым данным для обучения ИИ – Минобороны11.06.26, 16:58 • 4870 просмотров

          Ольга Розгон

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