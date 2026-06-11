Более 100 украинских компаний получили доступ к боевым данным для обучения ИИ – Минобороны
Киев • УНН
Более 100 компаний через Brave1 Dataroom обучают ИИ на реальных боевых данных. Это поможет эффективнее выявлять и уничтожать дроны типа шахед.
Более сотни украинских оборонных компаний получили доступ к специальной платформе Brave1 Dataroom, которая позволяет обучать системы искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
В ведомстве отметили, что платформа создана для разработки и совершенствования AI-решений, которые могут использоваться в военной сфере. Речь идет о защищенной среде со структурированными наборами данных, которые помогают тестировать, тренировать и адаптировать алгоритмы к реальным условиям современной войны.
ИИ обучают на реальных боевых сценариях
В Министерстве обороны пояснили, что Brave1 Dataroom содержит визуальные и тепловые наборы данных воздушных целей, собранные во время боевых действий.
"Brave1 Dataroom – это защищенная среда со структурированными наборами данных для валидации, тренировки и файнтюнинга AI-решений в военной сфере. Речь идет, в частности, о визуальных и тепловых датасетах воздушных целей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что компании работают с данными, которые были собраны различными сенсорами при разных погодных условиях, в разное время суток и на разных дистанциях.
Особое внимание уделяют противодействию "шахедам"
В Минобороны подчеркивают, что использование реальных данных позволяет создавать более точные и эффективные системы обнаружения и перехвата вражеских целей.
"Компании работают с данными, собранными различными сенсорами, при разной погоде и в разное время суток. Это позволяет тренировать AI-модели на сценариях, максимально приближенных к условиям современного боя", – отметили в ведомстве.
Особый акцент во время обучения искусственного интеллекта делается на обнаружении и противодействии ударным беспилотникам типа "шахед", а также другим российским дронам.
В Минобороны считают, что доступ украинских разработчиков к большому количеству боевых данных должен ускорить создание новых технологических решений для усиления обороноспособности страны.
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