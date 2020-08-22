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Для успешной приватизации облэнерго должен быть RAB-тариф с единой ставкой доходности - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Для проведения успешной приватизации должен быть RAB-тариф с единой ставкой на все активы облэнерго, что не позволит снизить стоимость продаваемых государственных активов. НКРЭКУ стоит прислушаться к рынку, к инвесторам, если они хотят видеть реальных инвесторов в электросети. Об этом сообщил журналистам Андрей Кисенко, советник главы Государственной регуляторной службы, сообщает УНН.

Для успешной приватизации облэнерго должен быть RAB-тариф с единой ставкой доходности - эксперт

Эксперт сообщил, что Украина могла бы повысить капитализацию энергокомпаний если бы пошла по пути внедрения европейской модели стимулирующих RAB-тарифов.

"Для проведения успешной приватизации должна быть единая ставка на все активы, что не позволит занизить стоимость продаваемых активов. У нас проблемные изношенные сети, что требуют вложений. Чтобы инвестор вкладывал, нужны одинаковые понятные правила игры. Нацкомиссии стоит прислушаться к рынку, к инвесторам, если они хотят видеть реальных инвесторов", - убежден Андрей Кисенко.

По его мнению, единая ставка доходности на все активы позволит увеличить стоимость государственных облэнерго с 3 млрд грн до 10-14 млрд грн.

Эксперт уверен, что параметры стимулирующего регулирования, которые предлагает регулятор, не будут эффективными.

"НКРЭКУ делит базы на старую и новую. Нельзя делить базы, если вы продаете предприятие, то там единая база. Почему старая база должна быть 3%? Кто даст кредиты под 3%? Если, допустим, нам известно, что Mitsubishi присматривалась к украинским активам и бразильским, но выбрала бразильский вариант, он им понятнее. И выгоднее – там порядка 11% в долларах ставка. Если воспользоваться методологией НКРЭКУ, то, кроме того, что кредитов не дадут, мы сами занижаем так стоимость продаваемых активов (облэнерго)", - отметил Кисенко.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что, принимая неэффективны параметры RAB-регулирования, НКРЕКП сознательно занижает стоимость государственных облэнерго перед приватизацией.

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