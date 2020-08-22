Для успешной приватизации облэнерго должен быть RAB-тариф с единой ставкой доходности - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Для проведения успешной приватизации должен быть RAB-тариф с единой ставкой на все активы облэнерго, что не позволит снизить стоимость продаваемых государственных активов. НКРЭКУ стоит прислушаться к рынку, к инвесторам, если они хотят видеть реальных инвесторов в электросети. Об этом сообщил журналистам Андрей Кисенко, советник главы Государственной регуляторной службы, сообщает УНН.
Эксперт сообщил, что Украина могла бы повысить капитализацию энергокомпаний если бы пошла по пути внедрения европейской модели стимулирующих RAB-тарифов.
"Для проведения успешной приватизации должна быть единая ставка на все активы, что не позволит занизить стоимость продаваемых активов. У нас проблемные изношенные сети, что требуют вложений. Чтобы инвестор вкладывал, нужны одинаковые понятные правила игры. Нацкомиссии стоит прислушаться к рынку, к инвесторам, если они хотят видеть реальных инвесторов", - убежден Андрей Кисенко.
По его мнению, единая ставка доходности на все активы позволит увеличить стоимость государственных облэнерго с 3 млрд грн до 10-14 млрд грн.
Эксперт уверен, что параметры стимулирующего регулирования, которые предлагает регулятор, не будут эффективными.
"НКРЭКУ делит базы на старую и новую. Нельзя делить базы, если вы продаете предприятие, то там единая база. Почему старая база должна быть 3%? Кто даст кредиты под 3%? Если, допустим, нам известно, что Mitsubishi присматривалась к украинским активам и бразильским, но выбрала бразильский вариант, он им понятнее. И выгоднее – там порядка 11% в долларах ставка. Если воспользоваться методологией НКРЭКУ, то, кроме того, что кредитов не дадут, мы сами занижаем так стоимость продаваемых активов (облэнерго)", - отметил Кисенко.
Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что, принимая неэффективны параметры RAB-регулирования, НКРЕКП сознательно занижает стоимость государственных облэнерго перед приватизацией.