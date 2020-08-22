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Для успішної приватизації обленерго повинен бути RAB-тариф з єдиною ставкою прибутковості - експерт

Київ • УНН

 • 14238 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Для проведення успішної приватизації повинен бути RAB-тариф з єдиною ставкою на всі активи обленерго, що не дозволить знизити вартість продаваних державних активів. НКРЕКП варто прислухатися до ринку, до інвесторів, якщо вони хочуть бачити реальних інвесторів в електромережі. Про це повідомив журналістам Андрій Кісенко, радник глави Державної регуляторної служби, передає УНН.

Для успішної приватизації обленерго повинен бути RAB-тариф з єдиною ставкою прибутковості - експерт

Експерт повідомив, що Україна могла б підвищити капіталізацію енергокомпаній, якби пішла б по шляху впровадження європейської моделі стимулюючих RAB-тарифів.

"Для проведення успішної приватизації повинна бути єдина ставка на всі активи, що не дозволить знизити вартість активів. У нас проблемні зношені мережі, що вимагають вкладень. Щоб інвестор вкладав, потрібні однакові зрозумілі правила гри. Нацкомісії варто прислухатися до ринку, до інвесторів, якщо вони хочуть бачити реальних інвесторів", - переконаний Андрій Кісенко.

На його думку, єдина ставка прибутковості на всі активи дозволить збільшити вартість державних обленерго з 3 млрд грн до 10-14 млрд грн.

Експерт упевнений, що параметри стимулюючого регулювання, які пропонує регулятор, не будуть ефективними.

"НКРЕКП ділить бази на стару і нову. Не можна ділити бази, якщо ви продаєте підприємство, то там єдина база. Чому стара база повинна бути 3%? Хто дасть кредити під 3%? Якщо, припустимо, нам відомо, що Mitsubishi придивлялася до українських активів і бразильських, але вибрала бразильський варіант, він їм зрозуміліший. І вигідніший - там близько 11% в доларах ставка. Якщо скористатися методологією НКРЕКП, то, крім того, що кредитів не дадуть, ми самі занижуємо так вартість активів (обленерго)", - зазначив Кісенко.

Нагадаємо, раніше нардеп Людмила Буймістер заявила, що, приймаючи неефективні параметри RAB-регулювання, НКРЕКП свідомо занижує вартість державних обленерго перед приватизацією.

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