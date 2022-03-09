Для тех, кто потерял дом или остался без документов: в "Дии" появятся новые функции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В мобильном приложении "Дия" появятся новые функции, соответствующие требованиям настоящего в Украине. О них на брифинге в среду рассказал Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дия" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденное и разрушенное имущество граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши над головой. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в действии”, - сообщил Шмигаль.
Детали
По его словам, правительство уже создал "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры".
И как только война будет завершена, правительство начнет восстанавливать все, что разрушил враг.
"Война застала украинцев врасплох, многие остались без документов. Поэтому в действии также появится новое временное цифровое удостоверение еДокумент. Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах. Едокумент автоматически будет доступен всем пользователям "Дии",- рассказал Премьер-министр.
Ранее
Как писал УНН "Дия" будет транслировать марафон телеканалов, которые объединились, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины.