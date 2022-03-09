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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Для тих, хто втратив дім або залишився без документів: у “Дії” з’являться нові функції

Для тих, хто втратив дім або залишився без документів: у “Дії” з’являться нові функції

Київ • УНН

 • 159753 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У мобільному застосунку «Дія» з'являться нові функції, які відповідають вимогам сьогодення в Україні. Про них на брифінгу в середу розповів Прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Орієнтовно вже за тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії”, - повідомив Шмигаль.

Деталі

З його слів, уряд вже створив "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".

І як тільки війна буде завершена, уряд почне відновлювати усе, що зруйнував ворог.

“Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії”, - розповів прем’єр-міністр.

Раніше

Як писав УНН, "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.

Українські Національні Новини

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