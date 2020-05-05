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Для роста экономики на 8% бизнесу надо хотя бы 400 млрд грн кредитов в год - Петрашко

Киев • УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что для того, чтобы украинская экономика росла на 8% - предпринимателям в год нужно предоставлять в кредит хотя бы 400 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Для роста экономики на 8% бизнесу надо хотя бы 400 млрд грн кредитов в год - Петрашко

"Ни одно страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитование не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", - сказал Петрашко.

Он отметил, что сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, с вкладом государства в 50%. Эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Кроме того, Петрашко отметил, что уже заработала обновленная программа по кредитованию "5-7-9", которая дает возможность рефинансирования кредитов под 0% в течение года. Размер кредитного портфеля по этой программе - 35 млрд грн. При этом, в ближайшее время будет имплементирована программа "Новые деньги", которая позволит микро- и малым предпринимателям привлекать новые деньги под 3% на 2 года.

Напомним, Петрашко сообщил о дополнительных программах для уменьшения давления на бизнес.

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