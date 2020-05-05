Для росту економіки на 8% бізнесу треба хоча б 400 млрд грн кредитів на рік - Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що для того, щоб українська економіка зростала на 8% - підприємцям у рік потрібно надавати в кредит хоча б 400 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Ні одна країна не придумала жити без банків і без кредитування. Тому масовий доступ до фінансування є одним із дієвих механізмів розвитку економіки. Але кредитування не під 20% і не якимось окремим секторам, а кожен український підприємець повинен мати доступ до цього фінансування. Українська система має видавати підприємцям кредитів у рік хоча б на 400 млрд грн для того, щоб ми мали ріст економіки у 8%”, — сказав Петрашко.
Він зазначив, що зараз відбуваються переговори з міжнародними партнерами, щоб створити спеціальний фонд, з вкладом держави у 50%. Ефект мультиплікатора дозволить збільшити кредитування в чотири рази.
Окрім того, Петрашко наголосив, що вже запрацювала оновлена програма по кредитуванню “5-7-9”, яка дає можливість рефінансування кредитів під 0% протягом року. Розмір кредитного портфеля за цією програмою — 35 млрд грн. При цьому, найближчим часом буде імплементована програма “Нові гроші”, яка дозволить мікро- і малим підприємцям залучати нові гроші під 3% на 2 роки.
Нагадаємо, Петрашко повідомив про додаткові програми для зменшення тиску на бізнес.