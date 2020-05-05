Петрашко повідомив про додаткові програми для зменшення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В уряді планують у найближчий період запропонувати бізнесу декілька додаткових програм, які мають сприяти зменшенню фінансового тиску на підприємців. Про це сказав у вівторок на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
"У рамках цієї дискусії (з бізнесом – ред.) ми вже пропонуємо і додамо ще додаткові програми у найближчий період, які мають сприяти зменшенню фінансового тиску на підприємців", - сказав міністр.
З його слів, одна з них - це програма "5-7-9", яка вже працює і яка дає можливість підприємцям, що мають існуючі кредити у банках, звернутись до банків і отримати ставку 0%.
"Друга програма, яка була анонсована Президентом протягом цих вихідних – це "доступ до нових коштів". Програма, яка зараз розглядається - це порядком 30 млн грн, направлених на мікро- і малі підприємства", - зазначив Петрашко.
Він повідомив, що зазначена програма ще не працює. Вона передбачає зміни до законодавства, які уряд прийняв минулої середи, як законодавчу ініціативу на засіданні КМУ і, зі слів Петрашка, уряд має "позитивний відгук від депутатів, що вони готові її розглянути і проголосувати".
"Наступна велика програма – це програма по частковому безробіттю, це базова велика програма… Вона дасть можливість підприємцям отримувати кошти по людях, які зайняті неповний робочий день", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України розширив програму кредитування бізнесу "5-7-9%", відтак, безвідсоткові ставки по кредиту будуть доступними тим, хто збереже не менше 60% фонду оплати праці та 80% чисельності персоналу.