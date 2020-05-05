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Петрашко сообщил о дополнительных программах по уменьшению давления на бизнес

Киев • УНН

 • 14436 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В правительстве планируют в ближайший период предложить бизнесу несколько дополнительных программ, которые должны способствовать уменьшению финансового давления на предпринимателей. Об этом сказал во вторник на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

Петрашко сообщил о дополнительных программах по уменьшению давления на бизнес

"В рамках этой дискуссии (с бизнесом - ред.) мы уже предлагаем и добавим еще дополнительные программы в ближайший период, которые должны способствовать уменьшению финансового давления на предпринимателей", - сказал министр.

По его словам, одна из них - это программа "5-7-9", которая уже работает и которая дает возможность предпринимателям, имеющим существующие кредиты в банках, обратиться к банкам и получить ставку 0%.

"Вторая программа, которая была анонсирована Президентом в течение этих выходных - это "доступ к новым средствам". Программа, которая сейчас рассматривается - это порядком 30 млн грн, направленных на микро- и малые предприятия", - отметил Петрашко.

Он сообщил, что указанная программа еще не работает. Она предусматривает изменения в законодательство, которые правительство приняло в прошлую среду, как законодательную инициативу на заседании КМУ и, по словам Петрашко, правительство имеет "позитивный отзыв от депутатов, они готовы ее рассмотреть и проголосовать".

"Следующая большая программа - это программа по частичной безработице, это базовая большая программа... Она даст возможность предпринимателям получать средства по людях, которые заняты неполный рабочий день", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины расширил программу кредитования бизнеса "5-7-9%", поэтому, беспроцентные ставки по кредиту будут доступны тем, кто сохранит не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала.

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