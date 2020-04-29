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Уряд розширив можливості програми кредитування 5-7-9%: що доступно

Уряд розширив можливості програми кредитування 5-7-9%: що доступно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України розширив програму кредитування бізнесу 5-7-9%, відтак, безвідсоткові ставки по кредиту будуть доступними тим, хто збереже не менше 60% фонду оплати праці та 80% чисельності персоналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Ми продовжуємо адаптувати нашу основну програму підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" під реалії та запити підприємців. Ми вирішили, що держава допоможе підприємцям зберігати не лише свою справу як таку, а й персонал, який задіяний в її реалізації", - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Відтак, уряд розширив можливості рефінансування діючих кредитів для бізнесу.

"Відповідно до нових змін, компенсація ставки по діючим кредитам до 0% буде доступна за умови збереження не менше 60% фонду оплату праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом підприємства на 1 березня 2020 р. Ця умова має зберігатись протягом всього строку отримання саме цієї державної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Мінекономіки наголошує, що також підвищено ліміт обороту на групу пов’язаних компаній до 10 млн. євро. Також уточнюється, що позики на рефінансування надаються за умови відсутності у підприємства проблемної заборгованості за отриманими ним кредитами в банках України станом на 1 березня 2020 року.

Як повідомляв УНН раніше, уряд розширює програму “Доступні кредити “5-7-9” для підтримки мікро- та малого бізнесу в Україні у зв’язку з поширенням COVID-19 на території країни.

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