Уряд вирішив розширити програму "Доступні кредити" для малого бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд розширює програму “Доступні кредити “5-7-9” для підтримки мікро- та малого бізнесу в Україні у зв’язку з поширенням COVID-19 на території країни. Про це повідомив під час засідання уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Міністерство економіки, Міністерство фінансів запропонували ряд програм по кредитній підтримці малого та мікробізнесу, які будуть полягати у забезпеченні як видачі нових кредитів, так і рефінансування діючих кредитів з нульовою відсотковою ставкою з погашенням тіла кредиту через один рік”, — зазначив він.
За його словами, це фактично так званні кредитні канікули, які уряд готовий забезпечити.
“Фактичним інструментом виконання цієї програми стане програма, ініційована Президентом України, "5-7-9", але сьогодні 5, 7, 9 — це не актуальні відсотки, практично, ми будемо пропонувати нульову ставку кредитування по рефінансованих кредитах, які уже є, для того, щоб зняти тягар з мікро- і малого бізнесу, а також видати нові кредити, як для поповнення оборотних коштів, так і на інвестиційні цілі. Основна умова — це збереження не менше 80% робочих місць в малому і мікробізнесі”, — додав він.
Нагадаємо, за ініціативи Президента Зеленського уряд та Національний банк України напрацювали дві програми кредитної підтримки малого бізнесу в умовах пандемії коронавірусу.