Уряд та НБУ напрацювали програми підтримки малого бізнесу в умовах пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За ініціативи Прзидента Зеленського уряд та Національний банк України напрацювали дві програми кредитної підтримки малого бізнесу в умовах пандемії коронавірусу, які будуть надавати вже найближчим часом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"З ініціативи Президента України уряд та Національний банк напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу, які представили Главі держави", - йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидшою допомогою стане переформатування програми "5-7-9" для її дієвості в карантинних умовах. Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують. Друга програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації.
"Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину", - йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що за допомогою цих програм збережуть робочі місця, а також певну частину сплати податків.
"Впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. Уряд сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу", - додав Шмигаль.
Як повідомляв УНН, в уряді заявили, що незабаром буде оновлена кредитна програма 5-7-9% з урахуванням тих змін, які відбулися через коронавірус.