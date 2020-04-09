Уряд та НБУ напрацювали програми підтримки малого бізнесу в умовах пандемії COVID-19

КИЇВ. 9 квітня. УНН. За ініціативи Прзидента Зеленського уряд та Національний банк України напрацювали дві програми кредитної підтримки малого бізнесу в умовах пандемії коронавірусу, які будуть надавати вже найближчим часом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.