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У Кабміні анонсували оновлення кредитної програми 5-7-9%

У Кабміні анонсували оновлення кредитної програми 5-7-9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. В уряді заявили, що незабаром буде оновлена кредитна програма 5-7-9% з урахуванням тих змін, які відбулися через коронавірус. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

“Ми доопрацьовуємо з банкірами, у найближчий час програма буде оновлена, щодо стимулювання кредитування - так звана програма 5-7-9%. Ми її доопрацьовуємо з врахуванням тих реалій, які зараз є. Сподіваюся, що в найближчий час ми її погодимо. І розробляємо ширшу програму, сподіваємося на підтримку НБУ”, - сказав Петрашко.

Як повідомлялося раніше, підприємцям для отримання кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” необхідно буде пройти певний відбір — показати бізнес-план і зробити стартовий внесок.

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