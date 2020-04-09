Правительство и НБУ разработали программы поддержки малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По инициативе Прзидента Зеленского правительство и Национальный банк Украины разработали две программы кредитной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, которые будут предоставлять в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.