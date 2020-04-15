Правительство решило расширить программу "Доступные кредиты" для малого бизнеса

"Министерство экономики, Министерство финансов предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и микробизнеса, которые будут заключаться в обеспечении как выдачи новых кредитов, так и рефинансировании действующих кредитов с нулевой процентной ставкой с погашением тела кредита через год", - отметил он.

По его словам, это фактически так называемые кредитные каникулы, которые правительство готово обеспечить.

"Фактическим инструментом выполнения этой программы станет программа, инициированная Президентом Украины, "5-7-9", но сегодня 5, 7, 9 - это не актуальны проценты, практически мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть, для того, чтобы снять бремя с микро- и малого бизнеса, а также выдать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Основное условие - это сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - добавил он.

Напомним, по инициативе Президента Зеленского правительство и Национальный банк Украины разработали две программы кредитной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса.