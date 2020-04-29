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Правительство расширило возможности программы кредитования 5-7-9%: что доступно

Правительство расширило возможности программы кредитования 5-7-9%: что доступно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины расширил программу кредитования бизнеса 5-7-9%, поэтому, беспроцентные ставки по кредиту будут доступны тем, кто сохранит не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Мы продолжаем адаптировать нашу основную программу поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" под реалии и запросы предпринимателей. Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело как таковое, но и персонал, который задействован в реализации" , - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Следовательно, правительство расширило возможности рефинансирования действующих кредитов для бизнеса.

"Согласно новым изменениям, компенсация ставки по действующим кредитам до 0% будет доступна при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020 года. Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки", - говорится в сообщении.

Минэкономики отмечает, что также повышен лимит оборота на группу связанных компаний до 10 млн. евро. Также уточняется, что займы на рефинансирование предоставляются при условии отсутствия у предприятия проблемной задолженности по полученным им кредитам в банках Украины по состоянию на 1 марта 2020 года.

Как сообщал УНН ранее, правительство расширяет программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине в связи с распространением COVID-19 на территории страны.

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