Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР

Для россии изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 - это сегодня фактически невозможная задача. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг будет изучать для себя и пробовать делать выводы (из сбития Ту-22М3 - ред.), в частности будет более осторожен. Это дополнительный фактор давления и на пилотов данных бортов - сказал Юсов.

Он отметил, что россияне теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже на 300 километровом расстоянии.

Также чрезвычайно важно, что это те борта, изготовление которых для врага - это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в кремле траур и для этого есть все основания - заявил Юсов.

По его словам, то, что в рамках нападения на Украину, в рамках геноцидной войны, происходит фактически демилитаризация самой рф, в том числе стратегической авиации - это уже сегодня факт и это видит весь мир.

Ранее это происходило в результате другого рода операций (взрывов на аэродромах - ред.), сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания - Юсов.

Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф

Дополнение

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3.