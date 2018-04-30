Для реинтеграции Донбасса только одних ВСУ мало - эксперт

"Фактически меняется руководство операцией, которая переходит от СБУ к ВСУ. Новая руководящая структура во главе с генералом Сергеем Наев фактически призвана обеспечить выполнение задач в пределах ВСУ. За это время ВСУ получили существенный опыт противодействия непосредственно Российской Федерации в формате гибридной войны, борьбы в условиях, которая существенно отличается от тех установок, с которыми они учились в свое время еще в советской армии. Я думаю, что этот опыт является определенным образом уникальным", - сказал он.

Однако, по мнению С.Згурца, вопрос, связанный с решением дальнейших задач по реинтеграции Донбасса, сегодня выходит за пределы полномочий непосредственно ВСУ, несмотря на то, что главная военная миссия возлагается на них.

"Оно требует также консолидированной политики со стороны всех министерств, которые непосредственно отвечают за сегмент социальной политики, за работу информационной составляющей и тому подобное. В этом смысле полномочий Министерства обороны будет на самом деле мало", - отметил эксперт.

С.Згурец отметил, что вопрос реинтеграции Донбасса и успеха на этой территории, требует ответа - что мы хотим и каким способом.

"Если мы говорим о том, что мы реинтеграции пытаемся (достичь - ред.) мирным путем, то почему такое большое внимание мы уделяем непосредственно ВСУ, а не другим составляющим государственного устройства, которые должны обеспечить реализацию государственных задач. Почему мы говорим сейчас об изменении названия АТО на другую форму и выпячивает роль ВСУ, если мы не собираемся решать вопрос силой. Это значит, что мы начинаем таким образом подменять составляющие в этом важном задании", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, пока рано говорить о том эффективность изменения названия самой операции на Донбассе.

"Я предлагаю определенное время подождать, а также учесть отдельные нюансы. Потому что фактически, как мне представляется, выполнения боевых задач ВСУ в условиях, когда АТО прекращено кажется возможно требует юридических доработок по определенным составляющих, применение ВСУ. Боюсь, что по определенным аспектам, наоборот, создать определенные препятствия эффективного использования ВСУ. Потому что если не АТО и не чрезвычайное положение, то привлечение ВСУ так же может иметь определенные юридические препятствия. Надеюсь, что эти вопросы будут решены", - отметил он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Вооруженных сил Украины и Службы безопасности уже во время новой операции при возможных точечных антитеррористических операциях на Донбассе, С.Згурец сказал: "Я думаю, что на самом деле взаимодействие силового блока на сегодня является наиболее эффективной и понятной, когда мы говорим о взаимодействие силовых министерств. Когда мы говорим о взаимодействии социальных, информационных, гуманитарных составляющих, то больше пробелов, чем в военном деле. За военных я переживаю меньше, потому что за это время они действительно научились вести и боевые действия, и проводить операции во многих измерениях, когда им приходится одновременно помогать мирному населению, бороться с сепаратистами и отражать наступление. То есть, работать одновременно в трех измерениях. Это дело, которой научились и военные ВСУ, и СБУ".

Напомним, сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность пресс-центр штаба антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля. Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины Петр Порошенко.