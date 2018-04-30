Для реинтеграции Донбасса только одних ВСУ мало - эксперт

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 10165 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 37710 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 84178 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 62765 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 108520 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 176505 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 270431 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201625 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 267593 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286947 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 92095 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 84917 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 81005 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 61603 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 58377 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 28136 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 58572 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 354888 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 320426 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 405048 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 988 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 17646 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24308 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 60532 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 267603 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Для реинтеграции Донбасса только одних ВСУ мало - эксперт

Киев • УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодняшний день для реинтеграции Донбасса только одних Вооруженных сил Украины мало, нужна консолидированная политика со стороны других министерств, которые отвечают за гуманитарную, социальную и информационную политику. Такое мнение высказал УНН директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, комментируя перевода формата АТО в операцию Объединенных сил.

Для реинтеграции Донбасса только одних ВСУ мало - эксперт

"Фактически меняется руководство операцией, которая переходит от СБУ к ВСУ. Новая руководящая структура во главе с генералом Сергеем Наев фактически призвана обеспечить выполнение задач в пределах ВСУ. За это время ВСУ получили существенный опыт противодействия непосредственно Российской Федерации в формате гибридной войны, борьбы в условиях, которая существенно отличается от тех установок, с которыми они учились в свое время еще в советской армии. Я думаю, что этот опыт является определенным образом уникальным", - сказал он.

Однако, по мнению С.Згурца, вопрос, связанный с решением дальнейших задач по реинтеграции Донбасса, сегодня выходит за пределы полномочий непосредственно ВСУ, несмотря на то, что главная военная миссия возлагается на них.

"Оно требует также консолидированной политики со стороны всех министерств, которые непосредственно отвечают за сегмент социальной политики, за работу информационной составляющей и тому подобное. В этом смысле полномочий Министерства обороны будет на самом деле мало", - отметил эксперт.

С.Згурец отметил, что вопрос реинтеграции Донбасса и успеха на этой территории, требует ответа - что мы хотим и каким способом.

"Если мы говорим о том, что мы реинтеграции пытаемся (достичь - ред.) мирным путем, то почему такое большое внимание мы уделяем непосредственно ВСУ, а не другим составляющим государственного устройства, которые должны обеспечить реализацию государственных задач. Почему мы говорим сейчас об изменении названия АТО на другую форму и выпячивает роль ВСУ, если мы не собираемся решать вопрос силой. Это значит, что мы начинаем таким образом подменять составляющие в этом важном задании", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, пока рано говорить о том эффективность изменения названия самой операции на Донбассе.

"Я предлагаю определенное время подождать, а также учесть отдельные нюансы. Потому что фактически, как мне представляется, выполнения боевых задач ВСУ в условиях, когда АТО прекращено кажется возможно требует юридических доработок по определенным составляющих, применение ВСУ. Боюсь, что по определенным аспектам, наоборот, создать определенные препятствия эффективного использования ВСУ. Потому что если не АТО и не чрезвычайное положение, то привлечение ВСУ так же может иметь определенные юридические препятствия. Надеюсь, что эти вопросы будут решены", - отметил он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Вооруженных сил Украины и Службы безопасности уже во время новой операции при возможных точечных антитеррористических операциях на Донбассе, С.Згурец сказал: "Я думаю, что на самом деле взаимодействие силового блока на сегодня является наиболее эффективной и понятной, когда мы говорим о взаимодействие силовых министерств. Когда мы говорим о взаимодействии социальных, информационных, гуманитарных составляющих, то больше пробелов, чем в военном деле. За военных я переживаю меньше, потому что за это время они действительно научились вести и боевые действия, и проводить операции во многих измерениях, когда им приходится одновременно помогать мирному населению, бороться с сепаратистами и отражать наступление. То есть, работать одновременно в трех измерениях. Это дело, которой научились и военные ВСУ, и СБУ".

Напомним, сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность пресс-центр штаба антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля. Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил Президент Украины Петр Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85