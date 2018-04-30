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Для реінтеграції Донбасу тільки одних ЗСУ замало – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На сьогодні для реінтеграції Донбасу тільки одних Збройних сил України замало, потрібна консолідована політика з боку інших міністерств, які відповідають за гуманітарну, соціальну та інформаційну політику. Таку думку висловив УНН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, коментуючи переведення формату АТО в операцію Об’єднаних сил.

Для реінтеграції Донбасу тільки одних ЗСУ замало – експерт

“Фактично змінюється керівництво операцією, яка переходить від СБУ до ЗСУ. Нова керівна структура на чолі з генералом Сергієм Наєвим фактично покликана забезпечити виконання завдань в межах ЗСУ. За цей час ЗСУ здобули суттєвий досвід протидії безпосередньо Російській Федерації у форматі гібридної війни, боротьби в умовах, яка суттєво відрізняється від тих настанов, з якими вони вчилися свого часу ще в радянській армії. Я думаю, що цей досвід є певним чином унікальним”, — сказав він.

Проте, на думку С.Згурця, питання, пов’язане з вирішенням подальших завдань з реінтеграції Донбасу, на сьогодні виходить за межі повноважень безпосередньо ЗСУ, попри те, що головна військова місія покладається на них.

“Воно потребує так само консолідованої політики з боку усіх міністерств, які безпосередньо відповідають за сегмент соціальної політики, за роботу інформаційної складової тощо. В цьому сенсі повноважень Міністерства оборони буде насправді замало”, — зазначив експерт.

С.Згурець наголосив, що питання реінтеграції Донбасу й успіху на цій території, потребує відповіді — що ми хочемо і яким способом.

“Якщо ми говоримо про те, що ми реінтеграції намагаємося (досягнути — ред.) мирним шляхом, то чому таку велику увагу ми приділяємо безпосередньо ЗСУ, а не іншим складовим державного устрою, які мають забезпечити реалізацію державних завдань. Чому ми говоримо зараз про зміну назви АТО на іншу форму і випинаємо роль ЗСУ, якщо ми не збираємося вирішувати питання силою. Це означає, що ми починаємо таким чином підмінювати складові в цьому важливому завданні”, — наголосив він.

Крім того, за словами експерта, поки що рано говорити про те ефективність зміни назви самої операції на Донбасі.

“Я пропоную певний час почекати, а також зважити на окремі нюанси. Тому що фактично, як мені видається, виконання бойових завдань ЗСУ в умовах, коли АТО припинено здається можливо потребує юридичних доопрацювань щодо певних складових, застосування ЗСУ. Боюся, що за певними аспектами, навпаки, створити певні перешкоди ефективного використання ЗСУ. Тому що якщо не АТО і не надзвичайний стан, то залучення ЗСУ так само може мати певні юридичні перешкоди. Сподіваюся, що ці питання будуть вирішені”, — зауважив він.

Відповідаючи на запитання щодо взаємодії Збройних сил України та Служби безпеки вже під час нової операції при можливих точкових антитерористичних операціях на Донбасі, С.Згурець сказав: “Я думаю, що насправді взаємодія силового блоку на сьогодні є найбільш ефективною та зрозумілою, коли ми говоримо про взаємодію силових міністерств. Коли ми говоримо про взаємодію соціальних, інформаційних, гуманітарних складових, то тут більше прогалин, ніж у військовій справі. За військових я переживаю найменше, тому що за цей час вони дійсно навчилися вести і бойові дії, і проводити операції в багатьох вимірах, коли їм доводиться одночасно допомагати мирному населенню, боротися з сепаратистами і відбивати наступ. Тобто, працювати одночасно в трьох вимірах. Це та справа, якої навчилися і військові ЗСУ, і СБУ”.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, припиняє свою діяльність прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня. Новою операцією керуватиме командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, якого призначив Президент України Петро Порошенко.

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