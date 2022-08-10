Для продолжения войны: рф создает новый армейский корпус – британская разведка

Цитата

"россия почти наверняка создала новое большое формирование сухопутных сил, третий армейский корпус (3-й АК), который базируется в мулино, в нижегородской области восточнее москвы", – говорится в сообщении.

Детали

По данным разведчиков, россия, вероятно, планирует создать значительную часть 3-го АК из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, в которые объединяют новобранцев из одних и тех же районов страны. Российские политики подтвердили, что потенциальным новобранцам 3-го АК предлагают деньги, если они отправятся на войну в Украину.

Набор открыт для мужчин до 50 лет. Достаточно только среднего образования.

Армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военных, но россии, вероятно, будет трудно довести 3-й АК до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма относительно добровольного желания воевать в Украине, отметила британская разведка.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 10 August 2022



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Напомним

1 августа разведка Минобороны Великобритании сообщала, что российские оккупанты корректируют оперативный план наступления на Донбассе, а Запорожское направление определили уязвимым.