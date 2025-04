Потребує посилення: британська розвідка назвала вразливий для росії напрямок

Деталі

"росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Імовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливий район, що потребує посилення", – ідеться у повідомленні.

Британські розвідники додали, що протягом останніх чотирьох днів росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи лише повільного прогресу.

August 1, 2022