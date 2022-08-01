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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Потребує посилення: британська розвідка назвала вразливий для росії напрямок

Потребує посилення: британська розвідка назвала вразливий для росії напрямок

Київ • УНН

 • 143592 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. російські окупанти коригують оперативний план наступу на Донбасі, а Запорізький напрямок визначили вразливим. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

"росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Імовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливий район, що потребує посилення", – ідеться у повідомленні.

Британські розвідники додали, що протягом останніх чотирьох днів росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи лише повільного прогресу. 

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/WFgCHPs7yY

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/sU8IJmgiyF

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) August 1, 2022

Українські Національні Новини

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