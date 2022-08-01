Потребує посилення: британська розвідка назвала вразливий для росії напрямок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. російські окупанти коригують оперативний план наступу на Донбасі, а Запорізький напрямок визначили вразливим. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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"росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Імовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливий район, що потребує посилення", – ідеться у повідомленні.
Британські розвідники додали, що протягом останніх чотирьох днів росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи лише повільного прогресу.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022
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