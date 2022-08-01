Нуждается в усилении: британская разведка назвала уязвимое для россии направление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. российские оккупанты корректируют оперативный план наступления на Донбассе, а Запорожское направление определили уязвимым. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв согласно плану, который она соблюдала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый район, который нуждается в усилении" , – говорится в сообщении.
Британские разведчики добавили, что последние четыре дня россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутском направлении, достигая лишь медленного прогресса.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022
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