Нуждается в усилении: британская разведка назвала уязвимое для россии направление

"россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв согласно плану, который она соблюдала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый район, который нуждается в усилении" , – говорится в сообщении.

Британские разведчики добавили, что последние четыре дня россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутском направлении, достигая лишь медленного прогресса.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022



