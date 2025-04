Для продовження війни: рф створює новий армійський корпус – британська розвідка

Цитата

"росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних сил, третій армійський корпус (3-й АК), який базується у муліно, у нижньогородській області на схід від москви", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними розвідників, росія, ймовірно, планує створити значну частину 3-го АК з нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, в які об'єднують новобранців з одних і тих самих районів країни. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3-го АК пропонують гроші, якщо вони вирушать на війну в Україну.

Набір відкрито для чоловіків віком до 50 років. Достатньо лише середньої освіти.

Армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тисяч військових, але росії, ймовірно, буде важко довести 3-й АК до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільного бажання воювати в Україні, зазначила британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022









— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 10, 2022

Нагадаємо

1 серпня розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що російські окупанти коригують оперативний план наступу на Донбасі, а Запорізький напрямок визначили вразливим.