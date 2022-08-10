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Для продовження війни: рф створює новий армійський корпус – британська розвідка

Для продовження війни: рф створює новий армійський корпус – британська розвідка

Київ • УНН

 • 85312 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. росія створює нове велике формування сухопутних військ, щоб продовжити війну в Україні. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Цитата

"росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних сил, третій армійський корпус (3-й АК), який базується у муліно, у нижньогородській області на схід від москви", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними розвідників, росія, ймовірно, планує створити значну частину 3-го АК з нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, в які об'єднують новобранців з одних і тих самих районів країни. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3-го АК пропонують гроші, якщо вони вирушать на війну в Україну.

Набір відкрито для чоловіків віком до 50 років. Достатньо лише середньої освіти.

Армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тисяч військових, але росії, ймовірно, буде важко довести 3-й АК до цієї чисельності, враховуючи дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільного бажання воювати в Україні, зазначила британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/TqPn637p4f

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/H2XRqv7ysj

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) August 10, 2022

Нагадаємо

1 серпня розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що російські окупанти коригують оперативний план наступу на Донбасі, а Запорізький напрямок визначили вразливим.

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