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Для приема больных COVID-19 Киев определил почти 5100 коек в 29 медучреждениях - Кличко

Для приема больных COVID-19 Киев определил почти 5100 коек в 29 медучреждениях - Кличко

Киев  •  УНН

 • 15475 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Для приема больных COVID-19 Киев определил почти 5100 коек в 29 медучреждениях. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата:

"Сегодня главное - это здоровье и жизнь каждого из нас, наших родных и близких, наших друзей, здоровье и жизни украинцев. И очень важно предотвратить коллапс медицинской системы. Мы контролируем ситуацию. Потому город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - заведения "Укрзализныци", - сообщил Кличко.

Детали

Он отметил, что сегодня больных коронавирусом принимают 24 из определенных медучреждений, где подготовили более 4000 коек.

"Из них подачей кислорода оборудованы более 3760 коек. В частности, почти 2700 - централизованной подачей. Кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева сейчас - 1075. Напомню, на увеличение количества коек с подачей кислорода город выделил почти 30 млн гривен. Это - средства на капитальный ремонт систем кислородоподачи. Еще около 7,5 миллиона потратили на закупку кислородных концентраторов", - сказал Кличко.

Дополнение

В столице обнаружили за прошедшие сутки 896 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. На сегодня в стационарах медучреждений столицы лечатся 2548 больных коронавирусом - наибольшее количество с начала пандемии.

В Украине зафиксировано уже 1,438 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 марта, - почти 13 тысяч, последний раз такой показатель фиксировался во второй декаде декабря. При этом большое количество госпитализированных за сутки - 3,8 тысячи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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