Для прийому хворих на COVID-19 Київ визначив майже 5100 ліжок у 29 медзакладах - Кличко

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"Сьогодні головне – це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, наших друзів, здоров’я і життя українців. І дуже важливо упередити колапс медичної системи. Ми контролюємо ситуацію. Бо місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади "Укрзалізниці", – повідомив Кличко.

Деталі

Він зазначив, що сьогодні хворих на коронавірус приймають 24 із визначених медзакладів, де підготували понад 4 тисячі ліжок.

"Із них подачею кисню обладнані понад 3760 ліжок. Зокрема, майже 2700 – централізованою подачею. Кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі – 1075. Нагадаю, на збільшення кількості ліжок із подачею кисню місто виділило майже 30 мільйонів гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,5 мільйона витратили на закупівлю кисневих концентраторів", – сказав Кличко.

Доповнення

У столиці виявили минулої доби 896 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. На сьогодні у стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2548 хворих на коронавірус - найбільша кількість від початку пандемії.



В Україні зафіксовано вже 1,438 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 11 березня, - майже 13 тисяч, востаннє такий показник фіксувався у другій декаді грудня. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу - 3,8 тисячі.



