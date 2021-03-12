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У Києві найбільше госпіталізованих з COVID-19 від початку пандемії: з'явилася статистика

Київ • УНН

 • 14748 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У столиці виявили минулої доби 896 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. На сьогодні у стаціонарах медзакладів столиці лікуються 2548 хворих на коронавірус - найбільша кількість від початку пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

Цитата:

"У Києві протягом останніх двох тижнів кількість хворих на коронавірус, на жаль, не зменшується. 896 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в столиці 2857 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 144 910... Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", - повідомив Кличко.

Деталі

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2548 хворих на коронавірус. Із них 14 дітей. 1689 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1978 людей. Під апаратами ШВЛ – 38 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – 57 відсотків.

Серед тих, хто захворіли за добу: 505 жінок віком від 18 до 99 років і 22 дівчинки від двох до 17 років. А також 350 чоловіків віком від 18 до 89 років і 19 хлопчиків від чотирьох до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів. З підозрою на коронавірус - 292 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 428 людей. Усього коронавірус подолали 97 648 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 188, Печерському – 94 та в Дарницькому районі – 91 випадок.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,438 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 11 березня, - майже 13 тисяч, востаннє такий показник фіксувався у другій декаді грудня. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу - 3,8 тисячі.

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