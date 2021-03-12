В Киеве наибольшее число госпитализированных с COVID-19 от начала пандемии: появилась статистика

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"В Киеве в течение последних двух недель количество больных коронавирусом, к сожалению, не уменьшается. 896 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в столице 2857 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 144 910... Увеличивается количество госпитализированных пациентов. На сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - сообщил Кличко.

Детали

Всего в стационарах медучреждений столицы на сегодня лечатся 2548 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 1689 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. Под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - 57 процентов.

Среди заболевших за сутки: 505 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 22 девочки от двух до 17 лет. А также 350 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 19 мальчиков от четырех до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов. С подозрением на коронавирус - 292 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 428 человек. Всего коронавирус преодолели 97 648 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 188, Печерском - 94 и в Дарницком районе - 91 случай.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,438 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 11 марта, - почти 13 000, последний раз такой показатель фиксировался во второй декаде декабря. При этом большое количество госпитализированных за сутки - 3,8 тысячи.