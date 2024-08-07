Для половины украинцев дефицит кадров стал проблемой для половины украинцев

По данным социологического опроса Центра Разумкова, 53% респондентов в Украине считают нехватку кадров проблемой, тогда как 32% не отметили наличие такой проблемы, пишет УНН.

По сравнению с 2021 годом доля наемных работников уменьшилась с 49% до 41%, а доля неработающих увеличилась с 37% до 44% - сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время презентации исследования.

Согласно исследованию, 41,8% опрошенных украинцев не намерены искать работу. Лишь 4,5% готовы работать на любых условиях, тогда как 16% согласны работать только на собственных условиях. Анализ показывает, что среди главных проблем рынка труда Украины, кроме дефицита кадров, включают мобилизацию работников - 73%, отток квалифицированных кадров за границу - 48%, тенизацию экономических отношений - 26%, и разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса - 22%.

Также 19% респондентов отметили о проблемах с трудоустройством кандидатов старше 40 лет.

Новые правила мобилизации имеют значительное влияние на все отрасли рынка труда, особенно в сферах, где преобладают мужские кадры. Респонденты выделили ключевые требования к рабочим условиям, включая достойную зарплату - 89%, дополнительные социальные льготы и бенефиты - 24%, и бронирование работников - 24%. Впрочем, 53% опрошенных считают, что их зарплата не отражает усилия и сложность их работы.

Согласно опросу, 70,9% работников не намерены менять работу, 17,2% стремятся сменить место работы, а 12% не определились. По преодолению дефицита кадров, 53% рекомендуют переквалификацию и перераспределение обязанностей, 52% предложили программы для молодых специалистов и меры по привлечению украинцев из-за рубежа. Для стимулирования возвращения украинцев из-за рубежа, 63% поддерживают идею введения специальных стимулов и преференций, в то время как 17% выступили против.

Мищенко отметил, что в группе старше 60 лет 91% не работают из-за возраста, 2,5% утверждают, что не могут найти работу из-за возраста, хотя желают работать, и 4% не работают из-за состояния здоровья. 0,6% опрошенных готовы работать до возраста 40-49 лет, 15% до возраста 50-59 лет, а 29% до выхода на пенсию в 60 лет. Кроме того, 13% готовы работать до 65 лет, 3% до 70 лет, и 0,6% до 100 лет. 20% указали, что не могут или не готовы работать, и столько же затруднились ответить.

Справка об опросе

Это результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в начале июня этого года при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Опрос осуществлялся методом интервью лицом к лицу по всей территории Украины, за исключением тех районов, где продолжаются активные боевые действия. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним,

Социологическое исследование Центра Разумкова, проведенное при поддержке Фонда Конрада Аденауэра показало, что все больше опрошенных украинцев выбирают официальное трудоустройство и чувствуют повышение финансовой безопасности.