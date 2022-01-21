Для поддержки сил НАТО: Испания направила военные корабли в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На фоне наращивания российских войск на границе с Украиной Испания направила военные корабли в Средиземное и Черное море, которые присоединятся к военно-морским силам НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление испанского министра обороны Маргариты Роблес, информирует УНН.
Детали
Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".
Как сообщили, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.
В столице Испании Мадриде также рассматривают возможность направления истребителей в Болгарию.
Напомним
20 января Королевские Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат "Монреаль" в Средиземное и Черное моря для участия в миссии НАТО Reassurance.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.