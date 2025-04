Канада відправила в Чорне море фрегат "Монреаль"

Деталі

"Фрегат "Монреаль" відплив сьогодні з 240 матросами, офіцерами і льотчиками у шестимісячне закордонне відрядження в межах операції Reassurance", — ідеться в повідомленні.

Як зазначили, цей корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та прямує до Середземного та Чорного морів.

Додамо

Фрегат "Монреаль" у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він виконував роль флагману, також брав участь в операції НАТО в 1995 році під час морської блокади Югославії. А 2002 року корабель брав участь у місії "Аполлон" під час війни в Афганістані.

#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. pic.twitter.com/piBSVo0v9O

— MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022