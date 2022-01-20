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15 марта, 19:03 • 106636 просмотра

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Канада отправила в Черное море фрегат "Монреаль"

Канада отправила в Черное море фрегат "Монреаль"

Киев • УНН

 • 18827 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Королевские Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат "Монреаль" в Средиземное и Черное моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВМС Канады.

Детали

"Фрегат "Монреаль" отплыл сегодня с 240 матросами, офицерами и летчиками в шестимесячную загранкомандировку в рамках операции Reassurance", — говорится в сообщении.

Как отметили, этот корабль впервые примет участие в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направляется к Средиземному и Черному морям.

Добавим

Фрегат "Монреаль" в составе Вооруженных сил Канады с 1994 года. Дважды он выполнял роль флагмана, также участвовал в операции НАТО в 1995 году во время морской блокады Югославии. А в 2002 году корабль участвовал в миссии "Аполлон" во время войны в Афганистане.

#HMCSMontrealset sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on#OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th@RoyalCanNavyship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas.pic.twitter.com/piBSVo0v9O

— MARLANT (@RCN_MARLANT)January 19, 2022

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