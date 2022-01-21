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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Для підтримки сил НАТО: Іспанія скерувала військові кораблі в Чорне море

Для підтримки сил НАТО: Іспанія скерувала військові кораблі в Чорне море

Київ • УНН

 • 24488 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною Іспанія скерувала військові кораблі у Середземне та Чорне море, які приєднаються до військово-морських сил НАТО. Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву іспанського міністра оборони Маргарити Роблес, інформує УНН.

Деталі

Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомили, тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів.

У столиці Іспанії Мадриді також розглядають можливість скерування винищувачів до Болгарії.

Нагадаємо

20 січня Королівські Збройні сили Канади відправили свій фрегат "Монреаль" в Середземне і Чорне моря для участі в місії НАТО.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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