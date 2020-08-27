Для иностранцев изменили правила въезда с оккупированных территорий

"С 00:00 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.



Так, Кабинет Министров на заседании 26 августа приостановил действие распоряжения №979-р от 8 августа 2020 года, которым было ограничено работу КПВВ на админчерте АР Крым.



"Вместе с тем, Правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 641 от 22 июля 2020 года и на время действия карантина, в период с 29 августа по 28 сентября 2020 года. Согласно изменениям, иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя или попасть на ВОТ Украины, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе на временно оккупированных территориях)", - отметили в министерстве.



По данным Минрегиона, упомянутый полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером.



Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий, должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.



При этом, как отмечается, самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.



Как сообщал УНН, Правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.