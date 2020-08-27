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Для іноземців змінили правила в'їзду з окупованих територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Починаючи з 29 серпня, іноземці та особи без громадянства, які хочуть потрапити на підконтрольну уряду територію України через КПВВ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя або потрапити до ТОТ України, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування на території країни. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.

Для іноземців змінили правила в'їзду з окупованих територій

"З 00:00 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. З цього часу КПВВ працюватимуть у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

Так, Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня зупинив дію розпорядження №979-р від 08 серпня 2020 року, яким було обмежено роботу КПВВ на адмінмежі з АР Крим.

"Водночас, Уряд вніс зміни до постанови Кабміну № 641 від 22 липня 2020 року і на час дії карантину, в період з 29 серпня по 28 вересня 2020 року. Згідно зі змінами, іноземці та особи без громадянства, які мають на меті потрапити на підконтрольну Уряду територію України через КПВВ на ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя або потрапити до ТОТ України, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях)", - зазначили в міністерстві.

За даними Мінрегіону, згаданий поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини з українською страховою компанією – партнером.

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій, мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі одержання негативного результату ПЛР-тесту.

При цьому, як зазначається, самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Як повідомляв УНН, Уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.

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