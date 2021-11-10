Для экстрадиции Тарпана из ОАЭ понадобится примерно два месяца - юрист

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19997 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 40239 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70105 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220927 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126874 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395173 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313971 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214355 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244551 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255332 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
65%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 11217 просмотра

По меньшей мере 5 жертв, беременная женщина и ребенок: в конфликте между золотоискателями в Боливии применен динамит

4 апреля, 17:31 • 9064 просмотра

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 10692 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18184 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15479 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135724 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220912 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395167 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256640 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313963 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5992 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18281 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47963 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73203 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58223 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Для экстрадиции Тарпана из ОАЭ понадобится примерно два месяца - юрист

Киев • УНН

 • 17808 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Для экстрадиции подозреваемого НАБУ Руслана Тарпана из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину понадобится примерно полтора - два месяца. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил юрист Денис Цыпин.

Для экстрадиции Тарпана из ОАЭ понадобится примерно два месяца - юрист

Цитата:

“ОАЭ выдают преступников быстро. Но все зависит от того, будет ли человек (Тарпан, — ред.) сопротивляться. То есть если он не будет сопротивляться, то это можно сделать и за 1,5-2 месяца, а если будет, то экстрадиция может затянуться до года”, — пояснил юрист.

Кроме этого, Цыпин объяснил разницу между “синей” и “красной” меткой в Интерполе.

“Разница заключается в том, что когда ставится "Синяя метка“, то она означает остановить и предупредить, что его разыскивают, то есть потребность в установлении местонахождения. А "Красная метка“ — это означает необходимость задержать, доставить, экстрадировать”, — подчеркнул Цыпин.

“Красная метка” для Тарпана

Руслан Тарпан, которого украинские правоохранители подозревают в хищении сотен миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”, проживает и продолжает вести свой бизнес в ОАЭ. Об этом представители беглеца заявили на днях одесскому изданию.

Во всеукраинском розыске Тарпан находится с 2017 года, а по линии Интерпола он был оглашен НАБУ буквально недавно.

Детективы информировали УНН о том, что намерены присвоить розыску Тарпана в Интерполе “красную метку”. Пока же у него — “синяя”.

Также НАБУ уже отправило запрос в ОАЭ о предоставлении международно-правовой помощи.

Напомним

Бывшая жена Тарпана Оксана Шишовская пока беспрепятственно продолжает вести бизнес в Украине, несмотря на факты ее финансовой связанности с разыскиваемым. В княжестве Монако, к примеру, обнаружили счета Шишовской, используемые в целях Тарпана.

Французские правоохранители подозревают, что транзакции по счетам Тарпана-Шишовской имели целью легализировать незаконно полученные деньги, в том числе, из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49